Benfica multado em mais de 21 mil euros

O Benfica foi esta terça-feira multado em mais de 21 mil euros e alvo de um processo disciplinar devido ao mau comportamento dos adeptos nos jogos com o Gil Vicente, na Luz, e com o Moreirense, em Moreira de Cónegos.

Os encarnados vão ser obrigados a pagar 21.405 euros. Na receção ao Gil Vicente, o clube das águias foi multado em 16.381 por arremesso de tochas e outros materiais pirotécnicos, bem como por "agressões graves a espetadores e outros intervenientes", indica o documento do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que menciona ainda a abertura de um processo disciplinar ao Benfica.

Relativamente ao jogo com o Moreirense, o Benfica será obrigado a pagar 5.024 euros devido ao comportamento incorreto do público e à invasão do terreno de jogo de um simpatizante das águias " após uma "confusão da bancada nascente" do recinto de Moreira de Cónegos".