Benfica multado em mais de seis mil euros

O Benfica foi multado em 6310 euros por utilização de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos no jogo da 20.ª jornada da I Liga, no terreno do Belenenses, anunciou esta quarta-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa.

O comportamento dos adeptos e a utilização de um very-light também valeu ao Belenenses multas num valor global superior a dois mil euros.

Já o Sporting foi punido em mais de quatro mil euros também por utilização e entrada de materiais pirotécnicos no seu estádio, no jogo com Vitória de Guimarães, na mesma ronda, enquanto o F. C. Porto foi multado em mais de 2500 euros por uso de um pote de fumo e arremesso de objetos para o relvado no campo do Moreirense.

Também por comportamento incorreto do público na 20.ª jornada, o Portimonense foi multado em mais de quatro mil euros.

Na 21.ª jornada, um atraso na chegada à entrevista rápida no final do encontro valeu 5738 euros de multa ao Marítimo.

No campo das suspensões de jogadores, destaque para o Desportivo das Aves, que, depois de bater o Boavista por 3-0, não poderá alinhar com Nelson Lenho, Vítor Gomes e Amilton Silva na visita ao Belenenses, na 22.ª jornada.

Já o Sporting não pode alinhar com Fábio Coentrão na receção ao Feirense.