Benfica não joga na Sertã e local do jogo do F. C. Porto ainda pendente

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta sexta-feira, os horários e locais dos encontros que terão transmissão televisiva na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Em causa estão as partidas dos três grandes e do Braga. No caso do Benfica, o jogo frente ao Sertanense vai realizar-se no Estádio Cidade de Coimbra devido ao mau estado do relvado do Estádio Dr. Marques dos Santos, na Sertã.



Relativamente ao confronto entre o Vila Real e o F. C. Porto ainda serão feitos testes à iluminação durante o fim de semana. Somente se a luz não for suficiente para a transmissão televisiva é que terá de ser encontrado outro local para a realização do jogo.



A partida entre o Loures e o Sporting, referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal, vai disputar-se no Complexo Desportivo de Alverca, em Alverca do Ribatejo.