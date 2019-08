Conheça os grupos completos da Liga dos Campeões

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:38 Facebook

O sorteio da fase de Grupos da Liga dos Campeões desta quinta-feira, no Mónaco, ditou o Benfica no Grupo G. Os encarnados vão defrontar o Zenit, o Lyon e o Leipzig.

Já a Juventus de Cristiano Ronaldo calhou no Grupo D e vai defrontar o Atlético de Madrid, de João Félix. Ambas as equipas voltam a encontrar-se depois de, na época passada, a equipa italiana ter eliminado os colchoneros nos oitavos de final, da prova graças a um hat-trick do craque português na segunda mão.

Conheça os grupos da Champions:

- Grupo A

PSG

Real Madrid

Brugge

Galatasaray

- Grupo B

Bayern de Munique

Tottenham

Olympiacos

Estrela Vermelha

- Grupo C

Manchester City

Shakhtar

Dínamo Zagreb

Atalanta

- Grupo D

Juventus

Atlético de Madrid

Bayern Levekusen

Lokomotiv

- Grupo E

Liverpool

Nápoles

Salzburgo

Genk

- Grupo F

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter de Milão

Slávia Praga

- Grupo G

Zenit

Benfica

Lyon

Leipzig

- Grupo H

Chelsea

Ajax

Valência

Lille