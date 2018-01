Benfica nunca respondeu ao núcleo de árbitros de futebol do Ave

Vasco Samouco Hoje às 19:04, atualizado às 20:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco J. Marques denunciou um pedido de bilhetes dirigidos a Luís Filipe Vieira para a final da Taça de Portugal. V. Guimarães e A.F. Braga também receberam pedidos.

O Benfica nunca respondeu a um pedido do núcleo de árbitros de futebol do Ave dirigido a Luís Filipe Vieira, no sentido de lhe serem distribuídos bilhetes para assistir à final da Taça de Portugal da época passada.

De acordo com Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, o pedido endereçado ao presidente do Benfica visava o acesso a bilhetes para árbitros simpatizantes das águias. "Solicitamos a amabilidade de solicitar 15 convites para que os nossos associados simpatizantes do Benfica possam assistir à final da Taça, a 28 de maio [Benfica-V. Guimarães]", leu o diretor de comunicação dos dragões, a propósito do alegado email enviado a Luís Filipe Vieira. Mas o JN apurou, junto de fonte próxima do núcleo, que as águias nunca enviaram qualquer resposta.

O mesmo pedido de bilhetes foi feito ao V. Guimarães, o outro finalista, e à Associação de Futebol de Braga, que responderam e cederam ingressos ao núcleo de árbitros de futebol do Ave.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O V. Guimarães vendeu 15 bilhetes ao núcleo, ao preço unitário de 15 euros, enquanto a AF Braga vendeu oito bilhetes por 35 euros cada um.