Central argentino Germán Conti assina por cinco épocas com o clube da Luz.

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Germán Conti, defesa de 23 anos, que jogava no Colón. O central fez toda a carreira no clube argentino, preparando-se agora para a primeira experiência no futebol europeu.

Conti é mais um reforço para a equipa lisboeta, que para o eixo da defesa já conta com Jardel, Rúben Dias e Luisão.