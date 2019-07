Benfica oficializa Raúl de Tomás

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:59, atualizado às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, mais um reforço: Raúl de Tomás. O avançado, ex-Real Madrid, assinou um contrato válido por cinco épocas.

Num dia marcado peça saída de João Félix - o português de 19 anos assinou pelo Atlético de Madrid e tornou-se o jogador português mais caro de sempre -, o Benfica anunciou uma novidade para o ataque: Raúl de Tomás.

O espanhol assinou por cinco épocas com os encarnados e ficou blindado com uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros. O avançado, que na época passada esteve cedido pelo Real Madrid ao Rayo Vallecano, custou 20 milhões de euros aos encarnados.

Raúl de Tomás afirmou ter tido outras propostas mas acabou por escolher o clube encarnado.

"É uma grande responsabilidade ser avançado do Benfica, mas estou preparado, sei o que posso dar, sei o que posso render. Tinha possibilidades de ir para outros países, mas estou muito feliz por estar aqui, estou perto de Espanha. Gosto de Portugal, o meu pai viaja muitas vezes para Portugal e falou-me bem do país e do Benfica. Estou feliz porque vim para uma equipa com atitude ganhadora, era o que queria para minha carreira. O que espero é que ganhemos outra vez o campeonato e que façamos coisas grandes na Champions", disse em declarações à BTV.

Na época passada, o espanhol de 24 anos disputou 34 jogos e marcou 14 golos.