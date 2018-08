Benfica oficializa Sébastien Corchia

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:14 Facebook

O Benfica oficializou, este domingo, mais um reforço: o francês Sébastien Corchia. O lateral-direito já conheceu os cantos à casa e já esteve às ordens de Rui Vitória.

Corchia, de 27 anos, chega ao Benfica por empréstimo do Sevilha e vai jogar de águia ao peito por uma temporada. Em Espanha, o gaulês realizou 22 jogos nas duas últimas épocas e vai competir com André Almeida por um lugar na equipa encarnada.

Em declarações à BTV, o jogador explicou a escolha pelo Benfica.

"O meu agente falou-me do interesse do Benfica e disse-lhe que estava muito interessado em jogar [pelo Benfica], porque é o maior clube de Portugal, tem todas as condições, um estádio enorme e adeptos magníficos. Isso é muito importante e ganhar títulos também. Foi uma escolha fácil. Sou um jogador de terreno que gosta de subir e dou tudo em campo. Gosto de atacar e defender e sou muito ativo no corredor. Estou muito orgulhoso de vestir a camisola do Benfica e quero começar já", afirmou.

O gaulês, que este domingo já treinou com o plantel, foi formado no Paris Saint-Germain e no Le Mans, clube no qual fez a estreia como sénior. Além do Sevilha, passou ainda por Sochaux e Lille.