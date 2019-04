Benfica pagou quase 18 milhões em comissões a intermediários

Susana Silva Hoje às 20:21 Facebook

O Benfica continua a ser o clube português que mais paga em comissões a intermediários pela transferência de jogadores. No último ano, as águias desembolsaram perto de 18 milhões de euros, mais 1,8 milhões que o F. C. Porto, o segundo da lista, e mais 7,7 milhões do que o Sporting.

Os clubes portugueses de futebol desembolsaram mais de 50 milhões de euros (51.662.944.65€) em comissões a intermediários pela transferência de jogadores no período compreendido entre 1 de abril de 2018 e o passado dia 31 de março, divulgou esta tarde a Federação Portuguesa de Futebol.

O Benfica lidera, pelo segundo ano consecutivo, a lista, com gastos no total de 17.883.893,02 euros, fruto de 12 vendas e 24 renovações de contrato. Um valor que tem vindo a diminuir, pois em 2018 pagou mais de 21,5 milhões de euros e, em 2017 cerca de 30 milhões.

O F. C. Porto pagou a intermediários mais de 16,1 milhões de euros, quase o dobro do período homólogo anterior. Este valor corresponde a 26 renovações de contrato e a 12 transferências de jogadores, entre elas a do defesa direito Diogo Dalot para o Manchester United, por 22 milhões de euros.

Dos três grandes o Sporting foi o que menos despendeu em comissões, tendo pago 10,1milhões de euros por nove transferências e 24 renovações. Em relação ao ano anterior, os leões gastaram menos 4,5 milhões de euros com intermediários.

O V. Guimarães teve de pagar pouco mais de 3,1 milhões de euros, surgindo, em cinco lugar na lista, o Real (1,2 milhões de euros), da LigaPro. Com gastos acima de um milhão de euros ficou também o Braga.

O Leixões encerra a lista dos 21 clubes que tiveram despesas com comissões, tendo pago 2500 euros a intermediários.

Lista dos valores de comissões a intermediários de jogadores pagos pelos clubes portugueses

Benfica - 17.883.893,02 €

F. C. Porto - 16.120.560,63 €

Sporting - 10.178.194,00 €

V. Guimarães - 3.107.400,00 €

Real - 1.254.000,00 €

Braga - 1.148.100,00 €

Rio Ave - 764.050,00 €

Nacional - 307.000,00 €

Estoril - 176.315,00 €

Sp. Espinho - 130.000,00 €

Chaves - 128.560,00 €

Tondela - 85.600,00 €

Paços de Ferreira - 77.500,00 €

Belenenses - 66.250,00 €

Marítimo - 65.000,00 €

V. Setúbal - 55.900,00 €

Aves - 54.000,00 €

Santa Clara - 35.122,00 €

Boavista - 13.000,00 €

Académica - 10.000,00 €

Leixões - 2.500,00 €