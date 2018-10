Benfica pediu identidade de bloguers que revelaram dados privados, diz NY Times

Ivo Neto Hoje às 10:52 Facebook

O jornal "The New York Times" revela que o Benfica intimou a Google, através da justiça norte-americana, para que identificasse os autores dos blogues que publicaram informação confidencial sobre o clube.

O Benfica enviou uma intimação à Google exigindo que a plataforma identificasse os autores dos blogues que publicaram informações do clube, nomeadamente os emails que foram libertados ao longo dos últimos meses no site "Mercado do Benfica".

Um dos bloguers em causa é o "Artista do Dia", identificado na intimação como sendo "John Doe 2" O jornal norte-americano diz que o Benfica acusa o autor do blogue de ter publicado 13 artigos numa "plataforma que pertence à Google". O blogue "Mercado do Benfica" também já revelou, esta quarta-feira, ter sido intimado pela Google. O JN sabe que há pelo menos mais um bloguer estará envolvido neste processo.

"Eles podem chegar ao meu trabalho. Não sei o que pode acontecer", disse, ao jornal norte-americano, o autor do "Artista do Dia", que preferiu manter a identidade reservada por questões de segurança. "Os meus filhos. Já pensei nisso tudo", lamentou.

Benfica já tinha processado a Google

Em abril, o Benfica processou um conjunto de gigantes da Internet, entre a Google, alegando ter sofrido um ataque informático.

A notícia foi avançada pelo "Jornal de Notícias", que deu conta de que o clube da Luz se queixava de ter sido vítima de um furto de informação comercial e outros dados secretos. Os dados foram depois publicados em plataformas como o "blogspot", "wrodpress" e "rgho".

Como estas páginas estão sob o domínio dos "gigantes da Internet", as empresas proprietárias foram consideradas coautoras do crime. Além da Google, foram identificados outras empresas como a Cloudflare, Inc e a Automatic Inc.

"Eles querem intimidar-me"

O bloguer tinha até ao dia 8 de outubro para impedir por vias legais a libertação dos seus dados. O autor da página não cumpriu o prazo, mas pediu à Google que não entregasse as informações pessoais ao Benfica.

Apesar de reconhecer ser adepto do Sporting, nega fazer parte daquilo que o Benfica diz ser uma "rede organizada para prejudicar a reputação do clube". "Eles sabem que o meu blogue não tem nada a ver com o a publicação dos emails com dados privados", explicou ao jornal norte-americano.

Consciente de que a qualquer momento a Google poderá entregar os seus dados ao Benfica, o bloguer não esconde a preocupação: "Eles querem saber a minha identidade para me intimidar".