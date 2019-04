Benfica perde ao intervalo em Frankfurt devido a golo em fora de jogo

Hoje às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica perde (1-0), ao intervalo do jogo que decorre, na noite desta quinta-feira, na Alemanha, frente ao Eintracht Frankfurt, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol. No entanto, o resultado serve às aspirações das águias, que venceram na primeira mão por 4-2.

A equipa alemã assumiu desde os instantes iniciais o domínio do jogo e desfez o nulo aos 37 minutos, mas através de um golo irregular (não há VAR na Liga Europa). Kostic estava adiantado face à linha defensiva encarnada na altura do remate de Gacinovic. O lance ditou a expulsão do técnico Bruno Lage, devido a protestos.

Recorde-se que no jogo da primeira mão, disputado na semana passada, na Luz, o Benfica venceu por 4-2, pelo que, no agregado, os encarnados ainda estão na frente, pela margem mínima.