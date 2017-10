Benfica perde com Manchester United na Luz

JN Hoje às 21:40, atualizado às 23:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica perdeu (1-0), esta quarta-feira, frente ao Manchester United na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com Svilar, Diogo Gonçalves e Rúben Dias em estreia como titulares na competição milionária, o Benfica teve o primeiro lance de perigo aos 11 minutos. Na sequência de um pontapé de canto, Luisão, de cabeça, esteve muito perto de marcar mas valeu a atenção do defesa Smalling. Aos 16 minutos, Salvio teve nos pés a melhor oportunidade encarnada, mas o remate saiu ao lado.

Aos 36, Matic tentou a sorte mas valeu a atenção de Svilar, que esta quarta-feira se estreia a titular num jogo da Liga dos Campeões. Perto do fim, o Benfica teve grandes dificuldades, com a pressão do Manchester United, mas as equipas acabaram por sair para o intervalo com o nulo no marcador.

Na segunda parte, Matic deu o primeiro aviso aos 59 minutos, com um grande remate, mas a bola saiu por cima. A equipa inglesa chegou à vantagem aos 65 minutos, por Rashford, devido a um erro de Svilar. Os encarnados acabaram reduzidos a 10, com a expulsão de Luisão aos 90 minutos.

Com este resultado, o Benfica soma a terceira derrota em outros tantos jogos na Liga dos Campeões e está no último lugar do Grupo A. Na próxima jornada, a 31 de outubro, as águias enfrentam o Manchester United em Inglaterra.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

No outro jogo do grupo, o Basileia venceu (2-0) o CSKA, na Rússia.