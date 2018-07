Benfica perde com Tondela

Sofia Esteves Teixeira 28 Abril 2018 às 20:16 Facebook

Twitter

O Benfica perdeu (3-2), este sábado, frente ao Tondela, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga.

Com duas novidades no onze - Rui Vitória apostou em Samaris e Luisão e deixou Fejsa e Jardel de fora - o Benfica entrou melhor na partida e chegou à vantagem aos 12 minutos. Após um contra-ataque rápido, Rafa assistiu Pizzi que, após um remate rasteiro, abriu o marcador. André Almeida, habitual titular da equipa encarnada, lesionou-se ainda durante a primeira metade do duelo e deu lugar a Douglas.

Apesar da desvantagem, o Tondela não baixou os braços e chegou à igualdade aos 31 minutos. Tyler Boyd deixou a bola para Miguel Cardoso, que dominou com o peito e picou a bola sobre Bruno Varela, estabelecendo o empate. Apenas oito minutos depois, Miguel Cardoso bisou e fez a reviravolta para os auriverdes: após um lançamento longo de David Bruno, Ricardo Costa tocou para trás e o avançado rematou de primeira, bisando no encontro.

Na segunda parte, o Benfica tentou ir atrás do resultado e esteve muito perto de marcar aos 74 minutos. Após um pontapé de canto, Jiménez tentou o desvio, Cláudio Ramos defendeu e Luisão tentou a recarga mas valeu a atenção do guarda-redes do Tondela.

Não marcou o Benfica, acabou mesmo por marcar a equipa beirã: Delgado serviu o avançado de cabeça e Tomané, com um remate cruzado, aumentou a vantagem do Tondela. Salvio, já nos descontos, ainda reduziu, mas a equipa de Rui Vitória acabaria mesmo por sofrer o desaire.

Com este resultado, o Benfica segue em segundo lugar, a dois pontos do F. C. Porto, que este domingo defronta o Marítimo na Madeira. O Sporting, que este sábado defronta o Portimonense, poderá igualar o Benfica na vice-liderança da tabela.