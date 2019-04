Benfica perde em Frankfurt por 2-0 e é eliminado da Liga Europa

João Faria Hoje às 21:56 Facebook

O Benfica foi eliminado, na noite desta quinta-feira, da Liga Europa de futebol, ao perder em Frankfurt, com o Eintracht, por 2-0, em jogo da segunda mão dos quartos de final da competição. Os dois golos sofridos em casa, há oito dias, ditaram o afastamento das águias que, no entanto, ficaram com queixas da arbitragem.

Depois de ter ganho na Luz, por 4-2, no jogo da primeira mão, o Benfica chegou ao intervalo a perder por 1-0, graças a um golo apontado por Kostic, aos 37 minutos. No entanto, o tento foi obtido em claro fora de jogo, não sancionado pelo árbitro, o italiano Daniele Orsato (não há VAR nesta fase da prova). Na sequência deste lance, o técnico das águias, Bruno Lage, foi expulso e assistiu ao resto do encontro na bancada.

Na segunda parte, os alemães chegaram ao 2-0 aos 67 minutos, num remate certeiro de Sebastian Rode.

O Benfica procurou o golo que o colocaria nas meias-finais e aos 85 minutos Salvio rematou ao poste, na melhor ocasião da equipa portuguesa.

As águias acabaram por perder 2-0 na Alemanha, sendo que no agregado registou-se uma igualdade a quatro golos, com os tentos obtidos na Luz a ditar a passagem do Eintracht.

Com o afastamento do Benfica, Portugal fica sem equipas nas competições europeias de futebol, época 2018/19, dado que o F. C. Porto, nesta quarta-feira, também se despediu da Liga dos Campeões, ao ser eliminado pelos ingleses do Liverpool.