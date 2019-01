Benfica perde em Portimão com dois autogolos

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:34 Facebook

O Benfica perdeu (2-0), esta quarta-feira, frente ao Portimonense na 15.ª jornada da Liga. Rúben Dias e Jardel, na própria baliza, ditaram a derrota encarnada, num jogo em que Jonas foi expulso.

O Benfica começou com o pé esquerdo. A equipa encarnada perdeu no primeiro jogo de 2019, frente ao Portimonense, em Portimão, e acabou com uma série de cinco vitórias consecutivas na Liga.

O primeiro golo da equipa da casa surgiu logo aos 12 minutos. Após um cruzamento de Manafá na esquerda, Rúben Dias antecipou-se a Vlachodimos e a bola acabou no fundo das redes da baliza do Benfica. Estava inaugurado o marcador.

Perante o lance infeliz do camisola seis do Benfica, a equipa encarnada tentou ir atrás do resultado mas a pressão do Portimonense criou grandes dificuldades às águias. E seria mesmo a equipa de Portimão a voltar a marcar graças a outro autogolo. Nakajima isolou Jackson, o colombiano fez um chapéu a Vlachodimos e Jardel, ao tentar o corte de cabeça, acabou por marcar na própria baliza.

Em vantagem, a equipa da casa continuou a criar grandes dificuldades ao Benfica e Vlachodimos evitou uma derrota mais pesada. Ao minuto 70, novo percalço para os encarnados: Após dividir um lance com Jonas, o guarda-redes Ricardo Ferreira saiu mal tratado do lance e, após consultar o videoárbitro, Manuel Mota decidiu expulsar o avançado brasileiro.

Os lenços brancos, bem como os assobios, voltaram e, com este resultado, o Benfica pode ficar a sete pontos da liderança caso o F. C. Porto vença o Desportivo nas Aves na próxima quinta-feira.