Benfica perde frente ao Bayern de Munique

O Benfica perdeu (2-0), esta quarta-feira no Estádio da Luz, frente ao Bayern Munique em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Lewandowski e Renato Sanches foram os autores dos golos do encontro.

Com Renato Sanches a titular, a equipa alemã entrou melhor no encontro e chegou à vantagem aos dez minutos, por Lewandowski. O avançado polaco recebeu a bola na área, afastou um defesa com um movimento de corpo e rematou cruzado, sem hipóteses de defesa para o guarda-redes do Benfica.

A equipa encarnada tentou reagir e foi crescendo no encontro. Aos 28 minutos, Salvio teve nos pés a melhor oportunidade mas valeu a atenção de Neuer que, com uma grande defesa, defendeu o remate do argentino e evitou o golo do Benfica.

Na segunda metade, os encarnados entraram melhor e estavam a assumir o jogo, mas foi o Bayern a aumentar a vantagem. Renato Sanches, que regressou a uma casa que conhece bem, estreou-se a marcar nas competições europeias. Após uma grande jogada, o médio transportou a bola de uma área à outra. Ribery recebeu a bola, cruzou em balão para a pequena área onde Renato conclui sem dificuldade. O médio não festejou, pediu desculpa e recebeu aplausos dos adeptos dos encarnados.

Com a vida mais complicada, o Benfica tentou ir atrás do resultado. Rúben Dias viu Neuer, negar-lhe o golo e Gabriel rematou ao lado. Os encarnados acabariam mesmo por perder 2-0, e continuam com um registo pouco simpático na Liga dos Campeões: há oito jogos que não conseguem vencer.

O Ajax lidera o grupo, a par com o Bayern, depois de ter vencido em casa o AEK Atenas, por 3-0. Na próxima jornada, o Benfica defronta o AEK Atenas, na Grécia.