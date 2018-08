Benfica perto de garantir médios e Sansone na rota do leão

Hoje às 13:03 Facebook

Benfica: Os brasileiros Gabriel e Ramires continuam a ser desejados por Rui Vitória. As águias já chegaram aos oitos milhões pelo médio do Leganés, mas o emblema espanhol pretende 15. A vontade do futebolista em rumar à Luz poderá ser determinante no desfecho das negociações. Ramires tem contrato com os chineses do Jiangsu Suning por mais uma época mas tem tentado desvincular-se para regressar às águias.

Sporting: A imprensa italiana dá conta do interesse dos leões em Nicola Sansone, internacional italiano que atua nos espanhóis do Villarreal. O avançado, de 26 anos, poderá chegar a Alvalade por empréstimo de uma época. Fora dos planos de José Peseiro, Doumbia deverá prosseguir a carreira no Girona. A SAD leonina pretende encaixar dois milhões de euros com a transferência do costa-marfinense, um dos jogadores mais bem pagos do plantel.

Feirense: Leeroy Mavhunga vai ser reforço para Nuno Manta Santos. A garantia foi dada pelo próprio jogador do Zimbabué, que atuava no Miracles Boys Yadah e que no ano passado fez testes no Benfica. "Estou muito feliz porque é um passo em frente na minha carreira. É um sonho tornado realidade", disse, em declarações ao H-Metro Sport.

Sevilha: Nico Pareja rescindiu contrato com o emblema espanhol, com quem tinha ligação por mais uma temporada. O argentino realizou 120 jogos pelo clube da Andaluzia, que representou durante cinco épocas e no qual venceu por três vezes a Liga Europa.

Bordéus: Thierry Henry está muito próximo de ser o próximo treinador. De acordo com o Le Parisien, o clube francês deu 48 horas ao ex-futebolista para decidir se aceita a proposta.

Brugge: Os belgas anunciaram a contratação do internacional marroquino Sofyan Amrabat, médio que atuava no Feyenoord e chegou a ser apontado ao F. C. Porto e Sporting.