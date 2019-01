Benfica pesca no Mar e Sporting acerta saída de Sturaro

Hoje às 21:46 Facebook

O Benfica finalizou as contratações de Pedro Henrique e Bernardo Martins, ambos do Leixões, da LigaPro. Já o Sporting chegou a acordo com a Juventus, para finalizar a cedência de Sturaro.

Benfica: Os futebolistas Pedro Henrique e Bernardo Martins, ambos do Leixões, vão assinar contrato na sexta-feira pelo Benfica, num negócio de 1,6 milhões de euros. O acordo ficou fechado depois de uma reunião que decorreu, nesta quinta-feira, em Lisboa e da qual ficou de fora o médio Lawrence Ofori, também do emblema da LigaPro. A SAD do clube de Matosinhos fica com 25% do passe de Bernardo e 5% do passe de Pedro Henrique.

Sporting: A SAD dos leões chegou a acordo com a Juventus para finalizar, com efeitos imediatos, o empréstimo do jogador Stefano Sturaro. O defesa médio italiano, de 25 anos, não somou qualquer minuto pelos leões. Noutro âmbito, o internacional colombiano Cristián Borja está perto de ser reforço dos leões. O futebolista, de 25 anos, lateral esquerdo de posição, deverá em breve desvincular-se dos mexicanos do Toluca e viajar para Portugal, para se submeter a exames médicos e assinar pelos sportinguistas.

Boavista: O acordo dos axadrezados com o Club Brugge, para a venda de Gonçalo Cardoso está em risco. O jovem central tinha tudo acertado para mudar para o futebol belga, mas as negociações, que deveriam render 2,5 milhões de euros aos cofres da SAD do Bessa foram suspensas, por desacordo de verbas. No imediato, Gonçalo vai continuar a treinar sobe as ordens do técnico Jorge Simão.

Rio Ave: Carlos Vinícius vai fazer testes médicos no Mónaco, com vista a eventual transferência para o emblema do Principado. O avançado brasileiro, que na primeira metade da época representou o clube de Vila do Conde (14 golos em 20 jogos) por cedência do Nápoles, deverá agora ser emprestado pelos italianos ao Mónaco.

Olympiacos: Gil Dias é oficialmente reforço do Olympiacos, equipa grega treinada pelo português Pedro Martins. O extremo português, de 22 anos, estava emprestado pelo Mónaco aos ingleses do Nottingham Forest. A cedência é válida até final da temporada.

Bayern Munique: Chris Richards é reforço do gigante alemão. Após uma fase de cedência, o clube bávaro contratou a título definitivo o defesa de 18 anos. O contrato será válido até 2023.