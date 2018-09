Benfica põe à venda bilhetes para o clássico com o F.C. Porto

Hoje às 11:07 Facebook

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a venda de bilhetes para o clássico com o F. C. Porto.

Na terça-feira, o Benfica suspendeu a venda de bilhetes para o clássico frente ao F. C. Porto, depois da decisão do Conselho de Disciplina, que negou o recurso do castigo de um jogo à porta fechada, e anunciou a apresentação de uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto.

A venda de bilhetes para o encontro frente ao F. C. Porto, a 7 de outubro, estava programada para quarta-feira.

Esta quinta-feira, o Benfica anunciou, em comunicado, que vai colocar os bilhetes à venda.

O comunicado na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que, analisado o Acórdão da Federação Portuguesa de Futebol que confirmou a aplicação do castigo de um jogo à porta fechada no Estádio da Luz, interpôs e já entregou o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) a impugnar a decisão e a requerer o decretamento de providência cautelar suspensiva dos efeitos do Acórdão. É convicção firme da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD que a razão lhe assiste e que o TAD reconhecerá os fundamentos da sua defesa.



Em todo o caso, a realização ou não do jogo Benfica-FC Porto, à porta aberta, no próximo dia 7 de outubro, a contar para a Liga NOS, está dependente da obtenção de decisão em tempo útil por parte daquele Tribunal a decretar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Federação Portuguesa de Futebol.



Contudo, na expectativa de uma decisão favorável por parte do TAD e de modo a salvaguardar a possibilidade de realização do jogo aberto ao público, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que irá iniciar hoje a venda de bilhetes para o mencionado encontro, bem como todas as demais medidas procedimentais necessárias para assegurar a organização do mesmo.



Qualquer alteração, em resultado de eventual decisão proferida pelo TAD, será de imediato comunicada"