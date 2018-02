Benfica presente na reunião do G15

JN Hoje às 17:47 Facebook

O clube das águias marcou presença pela primeira vez numa reunião do G15, esta terça-feira, na sede da Liga de Clubes, no Porto.

Ao quinto encontro do movimento formado por todos os emblemas da Liga, exceto os três grandes, a presença do Benfica na sede de Liga de Clubes, no Porto, é a grande novidade da reunião desta terça-feira. Depois de todos os clubes terem sido convidados, o Benfica fez-se representar por Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo da SAD do clube da Luz, e por Lourenço Coelho, representante do Benfica na Liga.

No sentido inverso, na lista de ausentes constam os nomes de F. C. Porto, Sporting e Portimonense.

Depois das alterações aprovadas na assembleia geral de 29 de dezembro (entre as quais a redução do número de empréstimos entre clubes da Liga e o aumento das penas para dirigentes), o G15 voltou a reunir-se esta terça-feira para discutir, essencialmente, o modelo de governação da Liga, a possibilidade de criar um campeonato de sub-23, a questão das verbas resultantes das apostas online e o Totonegócio. A passagem da realização e produção das transmissões televisivas para a esfera da Liga de Clubes também estará em cima da mesa.