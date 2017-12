Benfica quer explicações sobre castigo ao F. C. Porto

JN Ontem às 22:09 Facebook

Através da BTV, o Benfica fez saber que "requereu acesso aos relatórios dos delegados da liga e da polícia para fazer uma avaliação sobre o que está na origem da ausência de um castigo mais duro".

O Benfica estranha que o F. C. Porto não tenha sido castigado com jogos à porta fechada, devido à invasão de campo de um adepto dos dragões, durante o clássico do dia 1 de dezembro entre o clube azul e branco e as águias, no Estádio do Dragão.

Perto do fim do encontro, que acabou com um empate (0-0), houve uma confusão entre Marega e Tiago Pinto, diretor geral do futebol do Benfica. Durante o episódio, um adepto do F. C. Porto saltou da bancada e invadiu o relvado, empurrando Pizzi. O episódio valeu uma multa de 2896 euros aos dragões, por parte do Conselho de Disciplina da FPF.

O clube encarnado comunicou ainda que estranha que, no mapa de castigos conhecido esta terça-feira, não conste "qualquer sanção ao F. C. Porto pelo arremesso de objetos das bancadas onde estavam adeptos portistas", referindo-se a bolas de golfe e hastes de bandeiras. O Benfica garantiu ainda estar a aguardar por mais informações sobre o processo disciplinar ao dirigente portista Luís Gonçalves.