Benfica reage a cachecol usado na festa do F. C. Porto: "Enorme complexo de inferioridade"

O Benfica reagiu, através do Twitter destinado à comunicação social, a um cachecol usado por Alex Telles durante os festejos do título na Avenida dos Aliados, no Porto.

Após os festejos do campeonato do F. C. Porto, na Avenida dos Aliados, o clube encarnado reagiu, este domingo, a uma imagem onde é possível ver o brasileiro Alex Telles a erguer um cachecol com a frase "Toda a Merda é Benfica", considerando o ato como um "complexo de inferioridade".

"A cultura do ódio e da inveja de quem mesmo quando festeja não esconde o seu enorme complexo de inferioridade", escreveram as águias no Twitter destinado à comunicação social.

Alex Telles pede desculpa

O jogador dos azuis e brancos recorreu ao Instagram para pedir desculpa pelo sucedido, alegando que não sabia o que estava escrito no cachecol.

"Jamais apoiarei o ódio. De uma forma inocente e na euforia, acabei por exibir um cachecol que me foi passado não sabendo o que estava escrito. Respeito toda a gente e todos os clubes, se alguém se sentiu ofendido, foi sem intenção e peço desculpa. Viva o F. C. Porto. Amo esse clube e é só isso que quero sentir e pensar", escreveu Alex Telles.

Francisco J. Marques reage: "Virgens ofendidas"

O diretor de comunicação do F. C. Porto não deixou passar o episódio em branco e, através do Twitter, deixou críticas aos encarnados. Francisco J. Marques publicou uma imagem de Luís Filipe Vieira a erguer um cachecol com a frase "anti-tripeiros" e relembrou os cânticos dos adeptos encarnados no Estádio de Alvalade, que faziam referência a um adepto do Sporting que morreu atropelado nas imediações do Estádio da Luz.

"Alex Telles não só é um grande campeão como dá sempre a cara. Sem querer errou mas foi humilde e pediu desculpa. E o ladrão de camiões já pediu desculpa? E o Benfica já pediu desculpa do cântico de Alvalade? Virgens ofendidas e hipócritas", escreveu o diretor de comunicação dos dragões.