Benfica reage a decisão do tribunal sobre caso dos e-mails

O Benfica reagiu, esta sexta-feira, à decisão do tribunal ao rejeitar a providência cautelar avançada pelos encarnados contra o F.C. Porto no "caso dos e-mails".

Em comunicado publicado no site oficial dos encarnados, o clube da Luz considerou a decisão "absurda e com recurso inevitável".

"A SAD do Sport Lisboa e Benfica considera a decisão do Tribunal Judicial da Comarca do Porto de determinar como improcedente a providência cautelar por si apresentada como muito grave e absurda num Estado de Direito e que justifica e impõe o inevitável recurso imediato para o Tribunal da Relação", pode ler-se.

Recorde-se que, esta sexta-feira, o Tribunal da Comarca do Porto rejeitou a providência cautelar avançada pelo Benfica contra o F.C. Porto. Desta forma, os azuis e brancos pode continuar, através do seu diretor de Comunicação, Francisco J. Marques, a divulgar as mensagens sem restrições