Benfica reage a participação na FIFA com queixa-crime contra o Sporting

O Benfica reagiu às acusações do Sporting e anunciou, esta segunda-feira, que vai apresentar uma queixa-crime contra os leões por "difamação e denúncia caluniosa".

Num comunicado divulgado no site oficial, o Benfica reagiu às acusações do Sporting, que anunciou avançar com uma participação à FIFA por "assédio ilegal" aos jogadores dos leões. Os encarnados afirmaram que vão apresentar uma queixa-crime por "difamação".

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que avançará com uma queixa-crime por grave difamação e denúncia caluniosa contra a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, a propósito de um suposto aliciamento e assédio ilegal feito a jogadores daquele clube e cujo fundamento resulta de um simples comentário de um ex-quadro do SCP num programa desportivo", pode ler-se no comunicado.

As águias consideraram ainda que "a inusitada situação só se pode explicar pelo conjunto de ocorrências que são do conhecimento público, mas não iliba os seus responsáveis pelas levianas e graves difamações".