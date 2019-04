Benfica reage ao Feirense: "Onde andava esta equipa tão motivada?"

JN Hoje às 23:07 Facebook

O Benfica já respondeu às críticas do Feirense, depois do jogo que os encarnados venceram por 1-4, este domingo à tarde.

O Feirense emitiu um comunicado no qual deixou duras críticas à arbitragem, considerando que as decisões tomadas no encontro com o Benfica "envergonham o futebol português".

Perante a tomada de posição do clube de Santa Maria da Feira, que é último na tabela classificativa, fonte oficial dos encarnados responde que "o Feirense se corresse e lutasse tanto como fez contra o Benfica, jogaria para uma competição europeia".

Além disso, questiona "onde andava esta equipa que jogou tão motivada contra o Benfica?", realçando que "quanto aos erros de arbitragem simplesmente não houve. Podiam ter existido mas felizmente não houve, como as imagens provam".

Quanto ao tweet de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, o Benfica diz que "o F. C. Porto vir falar em coação e erros de arbitragens, tendo em conta tudo o que se tem passado neste campeonato, é ridícula cortina de fumo".