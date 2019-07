Benfica recebido em euforia pelos adeptos, mas sem grande resposta do plantel

Teixeira Correia Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A espera de meia hora dentro do avião que trouxe a comitiva do Sport Lisboa e Benfica de Boston, Estados Unidos da América, onde participou na International Champions Cup, não caiu bem na comitiva encarnada depois de uma noite em voo.

A chegada do voo a Beja estava marcada para as 7.40 horas, mas a aeronave pintada com a cores do Benfica, aterrou 40 minutos antes. Como os elementos dos Serviços Alfandegários não estavam presentes, face ao adiantado do voo, a comitiva esteve retida 30 minutos dentro da aeronave, parada na placa de estacionamento do TCBeja.

O presidente do Benfica foi o primeiro a cumprir os formalismos alfandegários e a deixar a zona de chegada onde foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Beja. Luís Filipe Vieira desabafou com Paulo Arsénio: "Depois de uma longa e cansativa viagem, esperámos todo este tempo. Ainda estou com cara de sono", justificou.

O presidente da autarquia bejense ofereceu ao seu homologo benfiquista prendas da Câmara de Beja, entre elas, vinho comemorativo do aniversário do nascimento da freira Soror Mariana Alcoforado.

Por seu turno Vieira retribuiu com uma a oferta de uma camisola do Benfica autografada pelo plantel, tendo o edil, sócio do Sporting referido: "Só tenho pena de não ver este símbolo (campeão nacional) na camisola do meu clube há 17 anos", rematou.

Vieira foi o primeiro a deixar a aerogare, seguido dos jogadores, a equipa técnica e o restante staff.

Desde as 6 horas que muitos e jovens adeptos marcavam presença na aerogare do Terminal Civil de Beja (TCBeja), sentindo-se, no entanto, defraudados com os jogadores e equipa técnica que não corresponderam aos muitos pedidos de fotos, com a exceção de dois jogadores, um dos quais Pizzi. Já a caminho do autocarro alguns jogadores iam acenando aos adeptos, tal como Bruno Lage.

Ninguém da comitiva encarnada prestou declarações aos jornalistas, tendo partido para o Seixal, a fim de descansar e preparar o jogo do próximo domingo, contra o Sporting, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira.