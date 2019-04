Sofia Esteves Teixeira Hoje às 10:33 Facebook

Após a vitória (4-1) em Braga, que valeu a liderança isolada do campeonato, o plantel encarnado chegou ao Estádio da Luz já depois da meia noite e teve direito a uma grande receção. Centenas de adeptos esperaram a chegada do autocarro para festejar o triunfo na Pedreira e pedir a conquista do campeonato.

Veja o momento: