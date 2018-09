Benfica recorre após ser condenado a pagar 3,5 milhões de euros a Bilal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:41 Facebook

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, que foi condenado pela FIFA ao pagamento de 3,5 milhões de euros a Bilal Ould-Chikh e que vai recorrer da decisão.

Numa nota publicada no site oficial, o clube encarnado garantiu que vai apresentar recurso no Tribunal Arbitral do Desporto de Lausana (TAS), após ter sido condenado pela Câmara de Resolução de Disputas da FIFA a pagar 3,5 milhões de euros a Bilal Ould-Chick.

O jogador holandês chegou ao Benfica em 2015/16, para integrar a equipa B, mas acabou por ver o contrato rescindido, após o clube encarnado alegar justa causa, rumando depois ao Utrecht. Atualmente, o avançado de 21 anos está sem clube.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa ter recebido no dia de hoje a decisão proferida pela Dispute Resolution Chamber (Câmara de Resolução de Disputas) da FIFA no processo que envolve o despedimento com invocação de justa causa do seu ex-atleta Bilal Ould-Chikh. Por não se conformar com a decisão proferida, requereu de imediato os fundamentos da mesma com vista a interpor recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) de Lausanne.

A SL Benfica - Futebol, SAD mantém a convicção de que o despedimento do referido atleta se justificou face ao comportamento desportivo e social deveras censurável e, como tal, é legalmente sustentável, não deixando, por isso, de reclamar a devida indemnização junto do Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne", pode ler-se no comunicado divulgado pelas águias no site oficial.