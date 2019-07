Benfica recusa empréstimo de Salvio e Tottenham com contratação histórica

Nuno Barbosa e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:17 Facebook

Esta terça-feira, o presidente do Boca Juniors revelou que o Benfica recusou o empréstimo de Salvio e o F. C. porto anunciou uma renovação. Griezmann será apresentado no Barcelona na próxima semana.

F. C. Porto: O avançado Madi Quetá prolongou a ligação com os dragões até 2023. O avançado de 20 anos, que está a realizar a pré-época com a equipa principal, não escondeu o orgulho: "Estou muito feliz e orgulhoso com esta renovação e espero continuar por mais tempo aqui, no clube onde me formei. Renovar novamente pelo F. C. Porto quer dizer que as pessoas acreditam em mim, que a confiança do clube em mim é grande e sei que sou capaz de dar mais", disse ao Porto Canal.

Benfica: O presidente do Boca Juniors revelou que o clube encarnado rejeitou uma proposta de empréstimo por Salvio, pelo que, "neste momento", o internacional argentino não faz parte das opções do emblema de Buenos Aires. "Escrevi ao presidente do Benfica e ele disse-me que não têm qualquer intenção de emprestar o jogador. Estamos à procura de outras alternativas. Neste momento, não há qualquer possibilidade de negócio", afirmou Daniel Angelici.

Tondela: Manu Sánchez, lateral direito de 23 anos, ligou-se aos beirões por três temporadas, até 30 de junho de 2022. Na última temporada representou o Sevilha B por empréstimo do Cádiz. Depois de Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares, o lateral torna-se no quarto reforço às ordens do treinador Natxo González.

Gil Vicente: Erick, extremo que chega do Sp. Braga, Sandro Lima, avançado oriundo do Estoril, e o defesa Arthur, ex-Ferroviária do Brasil, são reforços confirmados, esta terça-feira, no plantel às ordens de Vítor Oliveira, que apresentou-se à comunicação social.

Feirense: Agora é oficial. O defesa central Briseño foi vendido ao Chivas, do México. A transferência já foi oficializada pelos dois clubes, mas os valores do acordo ficaram nos segredos dos deuses. De qualquer forma, estima-se que o defesa tenha garantido um encaixe à SAD do Feirense na ordem do milhão de euros. Ainda no clube de Santa Maria da Feira, nota para a saída de Alampasu. O guarda-redes nigeriano não renovou contrato e deixa o clube ao fim de quatro temporadas.

Ainda na equipa de Santa Maria da Feira, Ença Fati foi oficializado. Aos 25 anos, o avançado vai representar o quinto clube português depois de Real, Moreirense, Leixões e Oliveirense.

Besiktas: De acordo com a imprensa turca, Ricardo Quaresma está em vias de deixar o Besiktas, com quem tem mais um ano e meio de contrato, para juntar-se a Zlatan Ibrahimovic nos Los Angeles Galaxy.

Tottenham: Tanguy N'Dombélé, que representou o Lyon nas duas últimas temporadas, assinou contrato até 2025 com o clube inglês, que vai desembolsar 60 milhões euros. O médio torna-se, assim, o jogador mais caro da história do Tottenham.

Barcelona: Segundo o L'Équipe, Griezmann vai ser apresentado nos catalães na próxima semana. o ex-Atlético de Madrid terá uma cláuslula de 120 milhões de euros. Antes do francês, o Barcelona vai apresentar Frenkie de Jong, na próxima sexta-feira.