Benfica refuta suspeitas e pede investigação

António Soares e Nuno Miguel Maia Hoje às 15:21 Facebook

Twitter

A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD garantiu, segunda-feira, em comunicado, que "nenhum dirigente do Clube cometeu qualquer ilegalidade ou fez qualquer contacto para oferecer qualquer tipo de incentivo ou vantagem nesse citado jogo, ou em qualquer outro jogo a jogadores de outros clubes".

Em reação à notícia do JN, que dá conta de uma investigação em curso na Polícia Judiciária e no Ministério Público por suspeita da prática do crime de oferta e recebimento indevido de vantagem, o clube acrescenta que "os factos citados na notícia" são "totalmente falsos".

O comunicado informa ainda que "nunca o Sport Lisboa e Benfica, nem nenhum dos seus dirigentes ou agente desportivo do Clube, foi confrontado ou sequer ouvido sobre o tema que consta na referida notícia".

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD reafirma a sua serenidade sobre esta matéria, tanto mais que foi por sua iniciativa que solicitou às entidades competentes uma investigação rigorosa a todos os jogos realizados nas últimas 5 épocas", lê-se ainda no comunicado.

Antes da publicação o Jornal de Notícias procurou obter uma reação do clube, que não respondeu e optou por tomar uma posição pública hoje, em comunicado, no seu site oficial.