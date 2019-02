Hoje às 12:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica renovou contrato com o treinador Bruno Lage até 30 de junho de 2023.

A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD "renovou o contrato de trabalho desportivo celebrado com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage), mantendo o seu vínculo contratual até 30 de junho de 2023", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.