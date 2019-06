Benfica renova contrato com Joel Rocha

Ontem às 22:38 Facebook

O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com o treinador Joel Rocha, que parte assim para a sua sexta temporada no clube, depois de se ter sagrado campeão nacional esta época.

"É uma honra, um orgulho e um privilégio continuar a representar o Benfica. A responsabilidade é a mesma desde o primeiro dia, acreditamos que hoje estamos mais e melhor preparados para continuar a enriquecer o clube e o Museu Cosme Damião. Neste momento, as nossas ambições são precisamente essas. Continuar a trabalhar muito e que a nossa dedicação e competência se traduzam em resultados e em conquistas", disse Joel Rocha em declarações à televisão do clube.

Contratado há cinco épocas pelo Benfica ao Fundão, no qual conquistou a Taça de Portugal, Joel Rocha conta no seu currículo ao serviço das águias com dois títulos nacionais (2014/15 e 2018/19), duas taças de Portugal, duas taças da Liga, duas supertaças e uma Taça de Honra.