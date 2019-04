Benfica responde ao F. C. Porto: "Por muito que lhes custe, a falta é real"

JN Hoje às 15:26, atualizado às 16:39 Facebook

Após as fortes críticas do F. C. Porto à arbitragem do Braga-Benfica, o clube encarnado reagiu e considerou que a falta sobre João Félix que resultou no primeiro penálti às águias é "real".

Depois do jogo na Pedreira, que acabou com uma vitória das águias por 4-1, o F. C. Porto contestou a arbitragem de Tiago Martins. Em resposta, os encarnados, através da "News Benfica", rematam que a falta sobre João Félix é "real" e que as críticas são uma "espécie de ensaio sobre a cegueira para justificar ainda mais ameaças" sobre os agentes desportivos.

"Quem tem 10 pontos a mais na classificação em virtude do benefício de erros de arbitragem e mesmo assim ainda tenta criar uma realidade virtual sobre o jogo de ontem em Braga... é porque perdeu o último pingo de vergonha que ainda lhe poderia restar", lê-se.

"São ridículas todas as fotos publicadas já depois do toque no pé de João Félix, para se tentar 'provar' que não existiu contacto. Por muito que lhes custe, a falta é real. Basta reparar, aliás, na reação do próprio jogador do Sp. Braga que comete a falta. Há lances que suscitam dúvidas naturais. Neste caso, porém, existe apenas uma espécie de ensaio sobre a cegueira para justificar ainda mais ameaças, mais insultos e mais pressão sobre todos os agentes desportivos. Como sempre, com as equipas de arbitragem à cabeça. A estratégia é sempre a mesma. Já se esqueceram, aliás, da forma como recentemente ganharam duas vezes naquele mesmo estádio: frente ao Benfica para a Taça da Liga e frente ao próprio Sp. Braga, para o campeonato", pode ler-se.