Benfica responde a Francisco J. Marques

Através do Twitter destinado à comunicação social, o Benfica respondeu a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, relativamente às mais recentes acusações.

O clube das águias respondeu às acusações de Francisco J. Marques que, no programa Universo Porto na Bancada, do Porto Canal, apontou que as notificações enviadas pelo Benfica a quem descarregou os emails são "uma forma de bullying às empresas".

"Quando a mentalidade de gangue de favela chega ao futebol dá nisto: não é grave roubar e difundir e-mails privados, ameaçar árbitros de morte, mostrar imagens de árbitros a sangrar com avisos. Isso não tem problema. Grave sim é quem em legítima defesa deteta e coloca processos a quem comete crimes de violação de correspondência privada", escreveram os encarnados.