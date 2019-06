Benfica vence Sporting e sagra-se campeão nacional

Hoje às 16:20, atualizado às 16:45 Facebook

O Benfica sagrou-se este domingo campeão nacional de futsal depois de vencer (4-3), no Pavilhão da Luz, o Sporting no quinto e último jogo da final.

Raul Campos, que marcou por duas vezes ao minuto 7 e completou o hat-trick aos 15, e Bruno Coelho, aos 14, fizeram os golos do Benfica, enquanto Cardinal (9), Léo (12) e Rocha (18) marcaram para o Sporting, que defendia o título.

O Benfica conquistou o oitavo título de campeão, o primeiro desde a época 2014/15, e travou a série de três campeonatos do Sporting, num ano em que os leões se sagraram campeões europeus, venceram a Taça de Portugal e procuravam o 16.º título nacional.

Nos outros encontros da final - uma reedição da anterior -, disputada à melhor de cinco, o Benfica impôs-se no segundo, por 6-3, e no terceiro, por 4-3, enquanto os 'leões' venceram o primeiro, por 5-4, e o quatro, por 5-3, ambos no prolongamento.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Sporting, 4-3.

Ao intervalo: 4-3.

Marcadores: 1-0 (Raúl Campos, 7 minutos), 2-0 (Raúl Campos, 7), 2-1 (Cardinal, 9), 2-2 (Léo, 12), 3-2 (Bruno Coelho, 14), 4-2 (Raúl Campos, 15), 4-3 (Rocha, 18).

Equipas:

Benfica: Roncaglio, Chaguinha, Fernandinho, André Coelho e Robinho. Jogaram ainda Fábio Cecílio, Bruno Coelho, Miguel Ângelo, Raul Campos.

Treinador: Joel Rocha.

Sporting: Guitta, Erick, João Matos, Cavinato e Pany Varela. Jogaram ainda Léo, Varela, Cardinal, Deo, Rocha e Merlim.

Treinador: Nuno Dias.

Árbitros: Cristiano Sandro (AF Porto) e Eduardo Coelho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Roncaglio (09), Cardinal (09), André Coelho (13), Pany Varela (35).

Assistência: Cerca de 2.300 espetadores.

Campeões Nacionais de futsal

Taça Nacional

1990/91 Sporting

1991/92 SFC Venda Nova

Campeonato Nacional 1.ª Divisão

1992/93 Sporting

1993/94 Sporting

1994/95 Sporting

1995/96 GDC Correio da Manhã

1996/97 Miramar

1997/98 GDC Correio da Manhã

1998/99 Sporting

1999/2000 Miramar

2000/01 Sporting

2001/02 Freixieiro

2002/03 Benfica

2003/04 Sporting

2004/05 Benfica

2005/06 Sporting

2006/07 Benfica

2007/08 Benfica

2008/09 Benfica

2009/10 Sporting

2010/11 Sporting

2011/12 Benfica

2012/13 Sporting

Liga Sport Zone

2013/14 Sporting

2014/15 Benfica

2015/16 Sporting

2016/17 Sporting

2017/18 Sporting

Resumo

Sporting - 15

Benfica - 7

Miramar - 2

GDC Correio da Manhã - 2

Freixieiro - 1

SFC Venda Nova - 1