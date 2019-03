Hoje às 19:38 Facebook

Henrique Araújo tem 17 anos e, tal como Cristiano Ronaldo, também deu os primeiros pontapés na bola ao serviço do Andorinha. Depois rumou ao Marítimo e chegou ao Benfica no início da presente temporada. De águia ao peito, na equipa sub-17, soma 25 golos em 21 partidas. Avançado assinou contrato profissional até 2022

"O objetivo é chegar à equipa principal do Benfica. Depois não há limites, quem joga na equipa principal do Benfica pode chegar a qualquer patamar", afirmou o jovem avançado, Henrique Araújo, no final de 2018, em declarações à RTP Madeira. Dois meses depois, nesta terça-feira, deu um passe firme rumo ao objetivo.

Os encarnados anunciaram a assinatura de contrato profissional com este jovem talento que, além de ter começado a marcar golos no Andorinha, também o fez pelo Marítimo antes de rumar ao Seixal. Aluno de boas notas, até pertence ao quadro de honra e promete nunca descurar os estudos. "Mesmo já estando no Benfica, não sabemos como será o futuro. Se tivermos uma lesão, temos de ter escola. Pode dar errado e depois como é?", questionou-se, revelando uma grande maturidade apesar dos tenros 17 anos.

De momento, Henrique Araújo é o melhor marcador da equipa de juvenis do Benfica e, como prémio, recebeu o convite para assinar contrato profissional até 2022, num momento em que os produtos da escola do Seixal têm sido muito elogiados, devido às prestações de João Félix, Ferro ou Florentino na equipa principal.

No recente jogo contra o Belenenses, por exemplo, Henrique Araújo marcou o golo do triunfo encarnado (2-1), já em período de descontos. Veja o vídeo: