Benfica segura um símbolo da casa, F.C. Porto ainda em busca de guarda-redes

Benfica segura um símbolo da casa, André Almeida, e o F. C. Porto ainda e sempre em busca de um reforço para a baliza. A imprensa alemã coloca um guarda-redes germânico na órbita do Dragão. Por essa Europa fora, nem por ser sábado o mercado foi mais fraco. O Manchester United esteve particularmente ativo.

Benfica - O clube da Luz renova e estende contrato com um dos símbolos da casa. O lateral direito André Almeida tinha contrato até 2021 e assina por mais duas épocas, até 2023. Um prémio, assim anunciado pelo Benfica, a um dos jogadores mais importantes do atual plantel, cinco vezes campeão nas oito épocas que leva de águia ao peito. À Luz está também para chegar uma nova estrela: o Benfica e o Real Madrid já têm praticamente fechado o acordo para a transferência de Raúl de Tomás, goleador espanhol de 24 anos, autor de 38 golos em 66 jogos nas duas últimas temporadas, ao serviço do Rayo Vallecano.

F.C. Porto - No Dragão, as notícias do dia chegam da Alemanha e da França. O jornal germânico "Hamburger Morgenpost" insiste que o F.C. Porto está interessado no guarda-redes Julian Pollersbeck, de 24 anos. A mesma fonte diz que o Salzburgo também está na corrida pela contratação do internacional sub-21 pela Alemanha. Na iminência da saída de Casillas, o F.C. Porto sonda o mercado por um guarda-redes e Pollersbeck será mais um nome em cima da lista de compras portista. Do lado de cá do Reno, a televisão Bein Sports diz que Jeff reine-Adelaide também está a ser seguido pelo F.C. Porto. Adelaide, que esteve presente no Campeonato Europeu de sub-21, fez parte da formação no Arsenal, de onde foi transferido, no passado, para o Angers, por 1,6 milhões de euros. Agora, segundo a mesma fonte, o clube francês pede 20 milhões pelo jogador de 21 anos.

Tondela - Ainda por cá, o Tondela anuncia a contratação de Yohan Tavares. O contrato é de duas épocas. O luso-francês, que na última temporada jogou pelo Troyes (França), regressa a Portugal. O Tondela já tinha reforçado a defesa com Bruno Wilson, proveniente do Braga.

Marítimo - O clube do Funchal anuncia a contratação de Jhon Cley, médio ofensivo brasileiro que chega aos Barreiros proveniente do Alagoano. Formado no Vasco da Gama, o jogador de 25 anos conta ainda com passagens pelo Goiás e pelo Al Quadisiya, da Arábia Saudita. Foi três vezes internacional pelos sub-20 do Brasil.

Manchester United - Os "red devils" oficializaram a contratação de Aaron Wan-Bissaka. O lateral-direito inglês, ex-Crystal Palace, assinou contrato de cinco temporadas, válido até 2024, com mais uma de opção. Segundo a imprensa inglesa, o clube de Old Trafford paga 50,2 milhões de euros pelo jogador de 21 anos.