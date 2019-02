Benfica serve-se da prata da casa

Hoje às 17:21 Facebook

Zlobin, Ferro, Florentino e Jota sobem à equipa principal, reencontram Bruno Lage e dão andamento à política desportiva de Luís Filipe Vieira, que insiste no aproveitamento de jogadores formados no clube.

O Benfica anunciou esta sexta-feira a promoção de quatro jovens jogadores à equipa principal: o guarda-redes Ivan Zlobin, de 21 anos; o defesa central Francisco Ferreira ("Ferro"), de 21 anos; o médio Florentino Luís, de 19 anos; e o atacante Jota, de 19 anos.

O quarteto reencontra Bruno Lage, técnico que orientou os jogadores na equipa B antes de suceder a Rui Vitória no comando da equipa principal. Ferro e Ivan Zlobin são promovidos precisamente desde a equipa secundária. O médio Florentino e o avançado Jota também jogaram pelos juniores.

Dos quatro, o atacante João Fillipe, conhecido no mundo do futebol simplesmente por Jota, é o único que já alinhou pela equipa principal: estreou-se na terceira eliminatória da Taça de Portugal, com o Sertanense, em jogo disputado em Coimbra e que o Benfica venceu por 3-0.