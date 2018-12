Benfica sofre nas Aves, mas qualifica-se para a "final four"

Hoje às 00:03 Facebook

O Benfica empatou esta sexta-feira a uma bola no reduto do Desportivo das Aves e garantiu um lugar na "final four" da Taça da Liga de futebol, mantendo um registo de invencibilidade na fase de grupos da competição.

Os 'encarnados' continuam sem perder na fase de grupos da Taça da Liga, somando agora 27 vitórias e seis empates, com 71-18 entre golos marcados e sofridos, num registo para o qual contribuíram hoje os tentos de Mama Baldé, que inaugurou o marcador para o Aves, aos 49 minutos, e de Seferovic, que logrou o empate para os 'encarnados', aos 70.

Para garantir a 10.ª presença nas meias-finais da prova, o Benfica, que liderava o grupo A, com seis pontos, precisava apenas de pontuar, mas Rui Vitória não quis facilitar e repetiu oito titulares na goleada ao Sporting de Braga (6-2), numa aposta na continuidade que não saiu beliscada com as entradas de Svilar, para a baliza, Yuri Ribeiro, para o lado esquerdo da defesa, e Seferovic, no centro do ataque.

A tarefa poderia ter ficado mais facilitada logo aos três minutos, mas o remate, de calcanhar, de Rúben Dias foi travado pelo guarda-redes Beunardeau, uma das quatro alterações na equipa inicial do Aves, que respondeu aos nove por Derley, outras das novidades no 'onze', num remate cruzado, já na área do Benfica, após jogada pela esquerda.

O Aves, segundo no grupo e forçado a ganhar para conseguir a qualificação, dividiu a posse de bola, equilibrou o controlo do jogo e nunca deixou de tentar a sorte, que bem lhe podia ter sorrido, aos 39 minutos, num lance de contra-ataque.

Amilton recebeu um passe na esquerda de Vítor Gomes e venceu a oposição de Rúben Dias, que tentou compensar a subida de André Almeida na lateral, mas, já na área, rematou cruzado, desperdiçando a mais flagrante oportunidade de golo de uma primeira parte em que os 'encarnados' ainda esboçaram alguns protestos após queda de André Almeida na área do Aves.

Os sinais positivos dos locais deram resultados no arranque do segundo tempo, aos 49 minutos, quando Mama Baldé, de cabeça, bateu Svilar, num lance em que Rodrigo cortou no seu meio-campo um ataque do Benfica e acabou, metros à frente, a cruzar da direita para o tento inaugural do jogo.

Em desvantagem e sem uma exibição muito convincente, Vitória chamou ao jogo Jonas, mas a reação demorou a notar-se e, até ao sofrido golo do empate, aos 70 minutos, o Aves podia ter voltado a marcar por Mama Baldé, em duas ocasiões, e Amilton.

A qualidade individual dos 'encarnados' acabou por sobrepor-se ao desperdício do Aves, quando Seferovic correspondeu na pequena área do Aves a um centro de Zivkovic e empatou o jogo, fixando o resultado final, não obstante as tentativas dos avenses, com destaque para um remate frontal de Falcão, aos 81 minutos.