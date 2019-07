Benfica também "desviado" para aterrar em Beja

Teixeira Correia Hoje às 10:27 Facebook

A equipa do Sport Lisboa e Benfica, que tem estado nos Estados Unidos a participar na Internacional Champions Cup, vai regressar a Portugal na próxima segunda-feira e aterrar no Terminal Civil Aeronáutico de Beja (TCBeja).

Segundo apurou o JN junto de fonte da infraestrutura aeroportuária, a equipa encarnada aterra nas pistas da Base Aérea (BA) 11, que serve o terminal, às 7.40 horas no próximo dia 29 de julho.

Depois do Sporting, que aterra esta quinta-feira de manhã no TCBeja, será a vez do Campeão Nacional fazer o regresso ao país pelo Alentejo, rumando depois a Lisboa no autocarro do clube.

As limitações de aterragens de voos charters no aeroporto de Lisboa leva a que seja tomada como alternativa a aterragem em Beja.

No início do corrente mês de julho, foi a vez do Birmingham City, equipa da segunda divisão inglesa, ter aterrado e descolado do TCBeja no âmbito de um estágio realizado em Tróia (Setúbal).