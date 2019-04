Benfica também pede reunião urgente ao Conselho de Arbitragem

Hoje às 19:19 Facebook

Em resposta ao F. C. Porto, o Benfica decidiu nesta segunda-feira pedir também uma reunião com caráter de urgência ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Eis a nota publicada, ao fim da tarde, no site das águias: "Face aos comunicados emitidos por Sporting Clube de Braga e Futebol Clube do Porto, na sequência do jogo ontem disputado entre o clube minhoto e o Sport Lisboa e Benfica, e atendendo à gravidade das acusações e insinuações ali referidas, o Sport Lisboa e Benfica solicitou nesta tarde, com carácter de urgência, uma reunião ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)."