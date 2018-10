"Benfica tem muitos jogadores jovens e não está tão forte", diz treinador do AEK

JN Hoje às 16:18 Facebook

Em conferência de imprensa, o treinador do AEK Atenas, Marinos Ouzounidis, afirmou que os gregos devem "ganhar de qualquer forma" ao Benfica, na terça-feira, no jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Marinos Ouzounidis, técnico do AEK, fez a antevisão ao jogo com o Benfica, da segunda jornada da fase de grupos da Champions. O treinador grego considerou que os gregos devem "ganhar de qualquer forma" ao Benfica na terça-feira, e que este será o único modo de alimentarem expectativas de apuramento no grupo E da Liga dos Campeões de futebol. "Temos de ganhar de qualquer forma, para termos esperanças no futuro. O jogo com o Ajax deu-nos uma lição sobre o que temos de fazer neste tipo de jogos: ter uma defesa muito forte e concretizar em golo todas as oportunidades", afirmou.



Sobre a equipa do Benfica, Ouzounidis disse que é "um conjunto ainda à procura do valor apresentado nos anos anteriores", acrescentando "que é um rival com muitos jogadores jovens" e, também por isso, "ainda com pouca experiência" na Europa.