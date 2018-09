Benfica terá oferecido 40 mil euros a jogadores do Marítimo para perderem

Sofia Esteves Teixeira 30 Maio 2018 às 21:12 Facebook

A SIC avançou, esta quarta-feira, que o Benfica terá pagado 40 mil euros a jogadores do Marítimo para perderem na época de 2015/2016.

A estação televisiva falou com dois jogadores dos insulares que foram, alegadamente, abordados por empresários ligados ao clube encarnado.

O encontro em causa é referente à penúltima jornada de 2015/16, que os encarnados venceram por 2-0, na Madeira, e está a ser investigado pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. A SIC fez uma reconstituição de uma das conversas entre os intermediários, alegadamente empresários ligados ao Benfica, e um jogador do Marítimo, relatada, de forma anónima, por este. O encontro entre os dois foi no Hotel Pestana Casino Park, dois dias antes do jogo.

"Sabes se vais jogar?", questiona o intermediário, ao que o futebolista responde "acho que sim, se o treinador quiser", sendo confrontado com uma proposta: "Estamos aqui pelo Benfica e vamos oferecer dinheiro para não perder o jogo. Para não rematares, para não jogares como o habitual, e em troca damos 40 mil euros". O futebolista rejeitou: "não faz o meu tipo de pessoa, esquece", ao que o intermediário respondeu que "isto fica entre nós".

A SIC adiantou, ainda, que durante a semana que antecedeu o jogo, três intermediários entraram em contacto com vários jogadores e, outro atleta do clube da madeira que não o primeiro, garantiu que um deles foi César Boaventura, que lhe propôs um contrato nas águias caso o jogo acabasse da melhor forma para os encarnados. Paulo Gonçalves foi outro dos nomes apontados neste caso.

Um dos futebolistas que falou à SIC também contou que o capitão do Marítimo afirmou que poderia chegar um incentivo do Sporting para que os insulares conseguissem tirar pontos ao Benfica na partida em questão: Cerca de 400 mil euros, o que daria 13 mil para cada jogador do plantel.

Recorde-se que o Benfica, em comunicado, negou qualquer aliciamento.