Benfica teve Chaves na mão mas deixou fugir vitória no último sopro

Dois golos de Rafa, outros dois de Ghazaryan e igualdade (2-2) no jogo de abertura da sexta jornada da primeira liga de futebol.

No desafio realizado na noite desta quinta-feira e que, devido ao temporal em Chaves, começou com mais de uma hora de atraso, Rafa marcou logo à passagem do terceiro minuto e pôs o Benfica em vantagem. O Chaves chegou à igualdade, já no segundo tempo, com o um livre direto cobrado por Ghazaryan (76 m) e o mesmo Rafa rematou para o que seria o sexto triunfo do emblema da Luz (85 m), não fosse o atacante arménio da equipa transmontana ter disparado para o 2-2 final, já no quarto minuto de "descontos".

O Benfica acabou o jogo com dez (Conti foi expulso, com vermelho direto, ao minuto 88) e com um problema de difícil solução para o jogo da próxima jornada, com o F.C. Porto, porque outro defesa central, Jardel, saiu de campo com uma lesão muscular, que, muito provavelmente, também o afastará do clássico com os dragões, a disputar no Estádio da Luz, a 7 de outubro.

Com este empate, o segundo da época, Benfica passou a somar 14 pontos e pode perder a liderança para os dois concorrentes mais próximos, que ainda vão jogar nesta jornada: o F C. Porto, terceiro, com 12, joga esta sexta-feira, em casa, com o Tondela; o Braga, segundo, a um ponto, do primeiro lugar, jogará no domingo, com o Belenenses, em Lisboa.

O Chaves, que entrou em campo com duas vitórias e três derrotas nas cinco primeiras jornadas, somou o primeiro empate e chegou aos sete pontos, que lhe valem, provisoriamente, o oitavo lugar.