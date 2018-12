Benfica volta a ver a luz e goleia o Feirense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:50, atualizado às 20:32 Facebook

Após a derrota pesada (1-5) frente ao Bayern Munique na Liga dos Campeões o Benfica regressou este sábado às vitórias frente ao Feirense.

Numa semana em Luís Filipe Vieira assegurou a permanência de Rui Vitória no comando técnico do Benfica, o treinador dos encarnados prometeu mudanças e cumpriu. Além de ter entrado no relvado primeiro do que os atletas e ter feito questão de os aplaudir, fez o sérvio Zivkovic regressar ao onze, naquela que foi a estreia do sérvio como titular esta época.

A vitória encarnada desenhou-se apenas na segunda parte. Aos 49 minutos, Pizzi cruzou para a área e Jonas, de pé esquerdo, fez o primeiro golo da noite e o sexto da conta pessoal, em dez jogos. Nem dez minutos depois, Bruno nascimento, na própria baliza, aumentou a vantagem da equipa da casa. Rafa desmarcou-se, contornou Caio, mas perdeu ângulo e tentou assistir Jonas. O central do Feirense falhou o corte e atirou a bola para a própria baliza.

A vencer, o Benfica foi a controlando o encontro e Rafa chegou ao 3-0, após uma boa combinação do ataque encarnado, entre Jonas e Pizzi, Rafa aproveitou um erro de Caio Secco e faturou pela oitava vez esta época. Perto do fim, foi a vez de Seferovic fazer a festa. Após um cruzamento da esquerda, o suíço tentou o desvio. A bola bateu eu Caio e voltou para os pés de Seferovic que, na recarga, não perdoou e selou a vitória do Benfica.

Com este triunfo, a equipa encarnada, que não marcava quatro ou mais golos em casa desde março, subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 23 pontos, a um ponto do F. C. Porto.