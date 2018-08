Benfica vê queixa sobre Brahimi arquivada e reage: "Não é ironia"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:24, atualizado às 19:19 Facebook

O Benfica fez uma participação após o lance de Brahimi e Niltinho, na vitória do F. C. Porto sobre o Chaves mas viu a queixa ser arquivada pela Comissão de Instrutores da Liga.

O clube encarnado apresentou uma participação contra o argelino após um lance com Nitinho mas viram a queixa ser arquivada pela Comissão de Instrutores que, depois de consultar as imagens televisivas, entendeu não haver matéria para abrir um auto de flagrante delito.

Assim sendo, Brahimi fica livre para disputar o jogo de domingo, frente ao Belenenses e o Benfica, que pedia três jogos de suspensão ao argelino, vê o pedido recusado.

"Infelizmente não é ironia"

O vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, reagiu em conferência de imprensa à decisão da Comissão da Liga, considerando que é uma decisão que deixa a autoridade das instituições "nas ruas da amargura".

"Perante o recorrente gesto de Brahimi, como é que teve de ser o Benfica a fazer a análise? Como é possível não ser apreciada esta atitude no último jogo do F. C. Porto? Em situação idêntica, Samaris foi objeto de processo e punição de três jogos de suspensão. Fomos informados do arquivamento do processo e que da visualização destas imagens não resulta clareza sobre o comportamento denunciado. O recorrente gesto de Brahimi passa a ser um gesto de difícil interpretação. Infelizmente não é ironia. Esta decisão é mesmo uma realidade. Este episódio está ao nível dos históricos episódios da fuga dos árbitros à frente dos jogadores e colocam a autoridade das instituições nas ruas da amargura", atirou.