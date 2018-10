Benfica vence AEK ao intervalo

JN Hoje às 20:47, atualizado às 20:49 Facebook

Twitter

O Benfica vai vencendo o AEK de Atenas, por 0-2, na Grécia, em partida referente à 2.ª jornada do Grupo E, da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O primeiro golo do jogo surgiu logo aos seis minutos, por intermédio de Seferovic. O guarda-redes do AEK defendeu como conseguiu o remate de Gedson e, na recarga, Seferovic inaugurou o marcador.



Apesar de terem entrado praticamente a vencer, as "águias" não abrandaram o ritmo e chegaram ao segundo, aos 15 minutos. Pizzi levantou para a entrada de Grimaldo ao segundo poste, e o lateral esquerdo antecipou-se a Bakasetas, para fazer o 0-2.



Já nos descontos, Rúben Dias entrou fora de tempo sobre Ponce, viu o segundo cartão amarelo e recebeu ordem de expulsão. A equipa de Rui Vitória vai ter de jogar a segunda parte com menos um.



No outro jogo do grupo E, o Bayern de Munique vai empatando a uma bola com o Ajax. Hummels marcou para os alemães, aos 4 minutos, e Mazraoui colocou o marcador igual, aos 22.