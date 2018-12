Benfica vence AEK Atenas na despedida da Champions

Ontem às 21:54 Facebook

O Benfica venceu, por 1-0, o AEK Atenas, em jogo da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, disputado na noite desta quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa. Grimaldo apontou o golo do triunfo, perto do final do desafio.

Num encontro apenas para cumprir calendário, dado que as águias já não tinham hipóteses de se qualificar para os oitavos de final e serão desviadas para a Liga Europa, o Benfica exerceu maior domínio e perto do fim (88 minutos) conseguiu superiorizar-se no marcador, graças a um livre direto superiormente apontado por Grimaldo.

De salientar, na equipa encarnada, a saída por lesão, após a meia hora inicial, de Rafa Silva, para já de consequências desconhecidas.

Após a conclusão da fase de grupos, o Benfica, orientado por Rui Vitória, ficou em terceiro lugar do Grupo E, com sete pontos, enquanto o AEK Atenas quedou-se pelo quarto e último posto, com zero pontos.