Benfica vence AEK e garante "play-off" da Youth League

O Benfica apurou-se, nesta quarta-feira, para o "play-off" da UEFA Youth League em futebol, após receber e bater os gregos do AEK Atenas, por 3-0, num encontro em que o resultado deveria ter sido ainda mais volumoso.

Na sexta e última jornada do Grupo E, os encarnados dominaram por completo o jogo com os helénicos e asseguraram o segundo lugar do agrupamento, com golos de Nuno Santos, aos 15 minutos, Tomás Tavares, aos 81, e Tiago Dantas, aos 90+3.

O AEK Atenas, que se despediu da prova no último lugar do grupo com zero pontos e um saldo pesado de 26 golos sofridos e dois marcados, ficou com a tarefa ainda mais dificultada quando Bousis viu o vermelho direto, aos 31 minutos.

O Ajax confirmou o primeiro lugar do grupo, apesar da derrota caseira por 2-1 com o Bayern Munique, que ficou pelo caminho, num agrupamento em holandeses, portugueses e germânicos terminaram todos com 11 pontos.

No Caixa Futebol Campus, no Seixal, Nuno Santos abriu a contagem aos 15 minutos, numa altura em que o Benfica já tinha acertado por duas vezes nos postes da baliza de Gkinis, em ambos os lances por Ronaldo Camará.

O domínio da equipa de Renato Paiva foi total durante todo o jogo e, até ao final da primeira parte, assistiu a um 'festival' de oportunidade falhadas, com destaque para um remate de Nuno Santos ao poste.

Com a expulsão de Bousis, aos 31 minutos, por derrube a Gonçalo Ramos quando o avançado seguia isolado, o AEK desistiu completamente do ataque e remeteu a equipa à própria área.

Na segunda parte, o filme do jogo voltou a ser o mesmo, com o guarda-redes Gkinis e a falha de pontaria dos jogadores do Benfica a adiarem novo golo 'encarnado', sob o olhar incrédulo do técnico Renato Paiva no banco de suplentes.

Só aos 81 minutos é que o lateral Tomás Tavares conseguiu finalmente dilatar o marcador, com um remate de primeira dentro da área, num lance em que o guardião grego ficou mais na 'fotografia'.

Já nos descontos, aos 90+3 minutos, Tiago Dantas fez o resultado final, na marcação de uma grande penalidade, após derrube a João Ferreira.