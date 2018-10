Benfica vence AEK em jogo de emoções fortes

JN Hoje às 21:56 Facebook

Twitter

O Benfica venceu esta terça-feira em casa dos gregos do AEK de Atenas, por 2-3. Alfa Semedo, que entrou no decorrer da segunda parte, foi o "homem do jogo" ao apontar o golo da vitória encarnada.

O regresso a solo grego começou bem para o Benfica, que logo aos seis minutos, se adiantou no marcador por intermédio do avançado suíço Seferovic.



Nem o golo abrandou as "águias" e nove minutos depois, aos 15, Grimaldo fez o segundo, após um belo passe de Pizzi. Numa primeira parte que podia ter sido perfeita, Rúben Dias "estragou a pintura" quando tentou pontapear a bola e acabou por acertar num adversário. Segundo amarelo para o central encarnado e respetiva ordem de expulsão.

Na segunda parte, Salvio deu o lugar a Lema e a vantagem foi anulada pelos gregos. Klonaridis bisou e colocou tudo empatado.



Contudo, a​​​​​ equipa encarnada deu a "machadada" final no jogo, aos 74 minutos, através de um grande golo de Alfa Semedo, que tinha entrado aos 62 minutos.



O Benfica volta a vencer fora na Champions cinco jogos depois. A última vitória fora na competição tinha sido em outubro de 2016, frente ao Dynamo Kyiv



Com este resultado o Benfica ocupa o terceiro lugar do Grupo E, com três pontos. Bayer de Munique e Ajax, que empataram 1-1, somam quatro pontos, e partilham a liderança do grupo.